Papa Jam se queda con el título de la Liga Master +50

En la ciudad de Estelí, llego a su final la liga de softbol de lanzamiento lento Master +50, donde el conjunto Papa Jam se quedó con el título por segundo campeonato de manera consecutiva.

Papa Jam bicampeón en la liga máster +50 de softbol Estelí

“Gracias a la Junta directiva de la liga de softbol, a los equipos de la liga MÁSTER (+50), a los dos grandes finalistas termina con éxito el torneo número XVIII siendo BICAMPEONES el equipo de la Papa Jam, sub campeón el conjunto Eric Sáenz”, destaco el compañero Milton Lanuza, presidente de la Asociación de Softbol de Estelí, ASODESOES.

La serie finalizó en cuatro partidos. “Dios los bendiga por seguir haciendo softball, ASODESOES felicita a los fanáticos, comunicadores, atletas, directivos de equipo y Directivos de liga. Viva el softball, disfruta el softball, LO BUENO DEL SOFTBAL SON LAS GRANDES AMISTADES QUE NOS DEJA”, recalcó el compañero Lanuza.

En el torneo participaron diez equipos: Los Rockos, los campeones Papa Jam, La Trinidad, Piratas, Noel Vega, los sub campeones Erick Sáenz, Rincón Sofbolero, Tigres, Santa Cruz y Angeles.