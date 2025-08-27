type here...
Oscar Rayo jugará en la Liga de Invierno Dominicana

Por José García
El lanzador nicaragüense Oscar Rayo, de la organización de los Royals de Kansas City, podría jugar en la Liga de Invierno de República Dominicana.

Reportes indican que Rayo ya tiene un acuerdo para jugar con el equipo Águilas Cibaeñas, de Dominicana, liga que da inicio el 15 de octubre.

En la categoría doble A, con Kansas, en esta temporada, Oscar Rayo tiene récord de dos victorias, cuatro derrotas y efectividad de 2.71 y es considerado uno de los nicaragüenses con mayor crecimiento en Ligas Menores.

