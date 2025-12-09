Oscar Rayo brilla con Águilas Cibaeñas en su debut invernal

El lanzador zurdo Oscar Rayo finalizó su participación en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana con el equipo las Águilas Cibaeñas.

El prospecto de los Kansas City Royals, trabajó ocho entradas y un tercio, en las que dejó una efectividad de 4.15.

Además de sumar 11 ponches, no tuvo victorias y tampoco derrotas. En la mayoría de sus presentaciones entró en situaciones complicadas y las resolvió, dejando una gran impresión sobre su crecimiento como lanzador.

Para Oscar Rayo, fue su primera participación en una Liga Invernal. ahora vendrá un proceso de descanso y se alistará para buscar un cupo en la selección de Nicaragua para el Clásico Mundial de Béisbol.