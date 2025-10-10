Obligados a ganar en Costa Rica para mantener vivo el sueño mundialista

La selección nicaragüense de futbol perdió 3-0 ante Haití en las eliminatorias mundialistas y ahora está obligado a ganar en Costa Rica el próximo lunes, para mantener vivas las opciones mundialistas.

Por su parte Honduras termino 0-0 ante Costa Rica y el próximo lunes los ticos en casa reciben a los nicaragüenses. La tabla de posiciones después de tres partidos esta de la siguiente manera: Haití y Honduras con cinco puntos cada uno, Costa Rica tres unidades y Nicaragua un punto. El líder de grupo clasifica al mundial 2026.

Que dijeron los jugadores ticos del próximo partido ante Nicaragua en casa:

Kendall Waston: “Este punto será importante (ante Honduras) si lo hacemos valer en casa, lo bueno es que tenemos llegada, entonces ojalá que el partido que viene contra Nicaragua en casa, podamos contar con el apoyo de nuestra afición para esta fase final”.

Alonso Martínez: “Al final con el empate no está mal, pero queríamos el gane. Sabíamos que era una cancha difícil y que era un rival complicado. El equipo iba mentalizado a ganar, pero lastimosamente no se nos dio la oportunidad. Dependemos de nosotros mismos y tenemos que ir a sacar el resultado el próximo lunes en casa ante Nicaragua”.

Miguel “Piojo” Herrera-Dt-Costa Rica: “Estamos obligados a ganar todo lo que queda, no hay otro camino más que ganar todo lo que resta y no tener que entrar a hacer números de qué falta. Seguimos dependiendo de lo que hagamos, estamos obligados a sacar resultados y el lunes es ganar (a Nicaragua) si queremos seguir en la pelea con Honduras y Haití”.