Obando el mejor de la liga ante Bermúdez el líder en victorias, para el primero de la final

Este martes desde las 6 de la tarde en el estadio Nacional Soberanía y en transmisión deportiva de los GALÁCTICOS de Tu Nueva Radio Ya, arranca la gran final del torneo Germán Pomares 2025 y los abridores serán Ángel Obando por los Dantos y Danilo Bermúdez por los Toros de Chontales.

Obando fue el líder en efectividad del torneo, además fue líder en ponches, en bateo en contra y sub líder en victorias, por su parte Bermúdez fue líder en ganados con 16 y en juegos completos.

Obando en las dos primeras vueltas sus números fueron los siguientes: Fue líder en efectividad del torneo con 0.94, en 119.2 entradas solamente permitió 16 carreras limpias, su balance fue de 15-2 en ganados y perdidos, permitió 67 imparables, regalo 34 bases por bolas y fue líder en ponchó con 172. Los contrarios le batearon 161 puntos.

Bermúdez que arranco las dos primeras rondas con el Frente Sur-Rivas y en la semifinal fue tomado como refuerzo de los Toros, estuvo de la siguiente manera: Su balance fue de 16-6 en ganados y perdidos, fue quinto en efectividad con 1.91, durante 150.1 inning permitió 41 carreras limpias, de 24 aperturas completo trece juegos (líder), le conectaron 123 imparables, regalo 34 bases por bolas y ponchó a 132, los contrarios le batearon 227 puntos.

Para el segundo juego de la serie los abridores serán Ángel Canales por los Toros y Rodney Theophile por los Dantos, para el tercero Santos Gómez por los chontaleños y Leonardo Crawford por los capitalinos.

Mi pronóstico: Dantos campeones en cinco juegos (serie 4-1).