Nuevo técnico del Madrid Álvaro Arbeloa debuta este miércoles en la copa del rey

El nuevo director técnico del Real Madrid Álvaro Arbeloa, debuta este miércoles con el equipo en la ronda de los Octavos de Final de la Copa del Rey.

Su rival será el equipo Albacete FC, que milita en la segunda división del fútbol español. El desafío será en el estadio Carlos Belmonte, a las dos de la tarde hora de Nicaragua.

En la historia el Real Madrid ha logrado once victorias sobre el Albacete, y han registrado tres empates en los duelos directos.

En su primera conferencia de prensa, como técnico del Madrid, Arbeloa mencionó que están listos “para competir en el máximo nivel y nuestros jugadores están comprometidos en dar lo mejor por el equipo».