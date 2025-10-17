Nueve combates forman parte de la primera velada de artes marciales mixtas de Volcano Fight League

Este sábado será la primera cartelera de combates de artes marciales mixtas de la promotora Volcan Fight League, que tiene por sede el Centro de Convenciones Crowne Plaza.

En el combate estelar Byron Jiménez, de San Juan del Sur, Rivas y ganador de medalla de bronce en el mundial de artes marciales en Brasil, se enfrentará al Jinotepino Danny Jarquín, ambos luchadores superaron la ceremonia de pesaje.

El combate semi estelar será entre Joel Baltodano y Cristian Centeno, en la categoría de las 135 libras.

Todos los combates de estar cartelera serán de tres rounds de cinco minutos cada uno y habrá seis pleitos en total.

Los boletos cuestan 18 y 39 dólares, la localidad Sala VIP, cuesta 550 dólares y es una mesa para 10 personas.