Novak Djokovic ganó una final electrizante en Atenas y sumó el título 101 de su carrera: el particular festejo.

Novak Djokovic volvió a demostrar por qué es uno de los grandes de la historia del tenis: se consagró campeón en el ATP de Atenas al vencer en una final electrizante al italiano Lorenzo Musetti, por 4-6, 6-3 y 7-5.

El serbio sumó el título número 101 a su historial y se acercó al trono en la lista de los máximos ganadores de todos los tiempos, liderada por el estadounidense Jimmy Connors con 109, seguido por el suizo Roger Federer, con 103, según los registros de la ATP.

Nole lo festejó de una manera muy particular: luego de un primer saque que su rival no logró contestar, se dejó caer hacia atrás. Luego, rompió su camiseta y celebró en forma efusiva con el público.

Djokovic llega en un muy buen momento a las ATP Finals, donde buscará su octavo título. El trago amargo para el italiano es que la derrota le frustró la ilusión de participar del torneo que reúne a los ocho mejores jugadores del año. Debía ser campeón en el certamen griego para arrebatarle la última plaza al canadiense Félix Auger-Aliassime. No pudo ser.