Norchad Omier suma otro doble-doble en la G League con los Cleveland Charge

En su segundo partido en la «G» League, con los Cleveland Charge, el nicaragüense Norchad Omier anotó 23 puntos y ganó 13 rebotes para tener una destacada actuación.



En el encuentro jugado la noche de este sábado, su equipo los Cleveland Charge perdieron 130-123 ante los Iowa Wolves, por segunda noche consecutiva.



Norchad en su primeros dos partidos de la G, League, suma 36 puntos, con 24 rebotes.