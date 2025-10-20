Norchad Omier listo para debutar en la G League NBA

El nicaragüense Norchad Omier se alista para su participación en la «G» League del baloncesto de la NBA, torneo que arranca el próximo 7 de noviembre.

Norchad será el primer pinolero en disputarlo.

Según se ha revelado en las últimas horas, Norchad, jugador de los Cleveland Charge, tendrá un salario de 40 mil 500 dólares por los cinco meses que dura la temporada de «G» League.

Además Norchad podría ganar un bono de cinco mil dólares, si juega toda la temporada en la «G» League. Sin embargo, todo dependerá de su rendimiento.

La «G» League es considerado un torneo de mucha importancia para jugadores de la NBA, pues es la antesala de jugar el mejor baloncesto del mundo.