Norchad Omier es liberado por los Cleveland Cavalies tras la temporada de la NBA

El jugador nicaragüense Norchad Omier fue liberado por los Cleveland Cavaliers luego de participar en un solo partido de pretemporada de la NBA.

Norchad Omier liberado por Cleveland Cavaliers

Omier, firmó un contrato de exhibición con el equipo, disputó siete minutos ante los Celtics de Boston, registrando 6 puntos y 4 rebotes.

A pesar de su destacada actuación en la Summer League y su histórico debut como el primer nicaragüense en jugar en un equipo de la NBA, los Cavaliers decidieron no incluirlo en el roster final para la temporada regular.

Omier, de 24 años, jugó baloncesto universitario en Arkansas State y la Universidad de Miami, y ha sido parte de la selección nacional de Nicaragua.