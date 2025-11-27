Nicaragua vs EE. UU.: debut rumbo al Mundial de Baloncesto

En horas de la tarde de este miércoles arribó a Nicaragua la selección de Estados Unidos, para disputar su primer partido en las Eliminatorias para el Mundial de Baloncesto Qatar 2027.

Este viernes Nicaragua y Estados Unidos jugarán a las 7:10, de la noche en el Polideportivo Alexis Argüello, de Managua.

Marjon Beauchamp, es una de las principales figuras. El alero jugó en el equipo Yakima Valley College y luego en NBA G League Ignite. En 2022 debutó en la NBA con los Milwaukee Bucks.

Torrey Craig, también alero veterano nació en 1990, y tras jugar en Australia y Nueva Zelanda, debutó en la NBA con los Denver Nuggets en 2017.

El precio de los boletos para ver este partido es de 120, 300 y 1000 córdobas y pueden comprarlos en el Polideportivo Alexis Argüello.