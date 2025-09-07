La selección de fútbol de Nicaragua viajó la tarde de este domingo a Tegucigalpa Honduras, para su segundo partido de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de fútbol 2026.

El encuentro entre catrachos y pinoleros será el martes a las ocho de la noche, en el estadio José de la Paz Herrera y en transmisión de Tu Nueva Radio Ya.

Nicaragua llega al partido tras un histórico empate 1-1 ante Costa Rica, el pasado viernes en Managua.

Por su parte la selección de Honduras viene de un amargo empate sin goles ante la selección de Haití, en un resultado que fue calificado como «discreto» por los medios de Honduras.

Este lunes la selección de Nicaragua tendrá una sesión de entrenamientos y conferencia de prensa ante los medios catrachos.