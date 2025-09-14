Nicaragua U-15 cae 11-4 ante EE.UU. en Panamericano

La selección de béisbol de Nicaragua Categoría U-15, perdió su primer juego del Campeonato Panamericano con marcador de 11-4 contra los Estados Unidos, la noche de domingo.

En el torneo que se está desarrollando en Ciudad Juárez, México, Nicaragua hizo un gran esfuerzo y estuvimos empatados 4-4, en siete episodios, ya fue en entradas extras que Estados Unidos sacó la victoria.

Por Nicaragua el picher derrota fue Enrique García, mientras por Estados Unidos ganó Jaden Freze.

Este lunes Nicaragua juega su segundo partido ante México a las siete de la noche.