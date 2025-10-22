Nicaragua suma dos medallas de bronce en remo en los Juegos Centroamericanos
La mañana de este miércoles el granadino Félix Damián Potoy, ganó la medalla de bronce en remo sencillo masculino en la categoría de 2 mil metros.
El nica cronometró un tiempo de 7:39 minutos, siendo superado por el hondureño Elián Ávila con tiempo de 7:20 minutos y ganador de la medalla de Oro, la plata fue para el guatemalteco José Escobar con 7:28 minutos.
La otra medalla de bronce fue ganada por Félix Damián Potoy y Tommy Jarquín, que finalizaron en tercer lugar en remo doble ligero.
En natación Michael Baltodano, sumó medalla de bronce en los 100 metros mariposa, también Shopia Zapata, ganó bronce en los 200 metros dorso.