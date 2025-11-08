Nicaragua se queda sin debut en la Copa América de Béisbol por cancelación del torneo

La Selección Nacional de Béisbol de Nicaragua no podrá participar en la primera edición de la Copa América de Béisbol, luego que el torneo fuera oficialmente cancelado. El certamen, que sería avalado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), estaba previsto a realizarse del 13 al 22 de noviembre en Panamá.

El conjunto pinolero tenía programado debutar frente a la poderosa selección de Cuba, en un grupo que también incluía a México, Venezuela, Curazao y República Dominicana. Sin embargo, la ilusión de ver nuevamente al “team Nicaragua” medirse ante potencias del continente quedó suspendida por completo.

De acuerdo con reportes provenientes desde Panamá, la cancelación se debió a graves deficiencias en la gestión del director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, quien no logró asegurar el financiamiento necesario para el hospedaje hotelero, la logística y la infraestructura requerida para el evento.

La prensa canalera ha expresado su molestia ante el silencio de la Federación Panameña de Béisbol, que hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la suspensión del torneo.

Por su parte, Aracelis de León, presidenta de la WBSC de las Américas, notificó formalmente a las federaciones participantes, entre ellas la nicaragüense, que “debido a inconvenientes tanto de orden operativo como logísticos por parte de los organizadores, el certamen no se podrá jugar”.





