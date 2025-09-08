Nicaragua se enfrenta a Honduras en eliminatorias 2026

La Selección de Fútbol de Nicaragua enfrenta de visitante a Honduras, este martes a las ocho de la noche, en el segundo partido de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026.

Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes, transmitirá el partido desde la Sala de Entretenimiento Blast, en Bello Horizonte, Managua.

El encuentro será en Tegucigalpa, Honduras, en el estadio José de la Paz Herrera, que tiene capacidad de 35 mil personas y fue inaugurado en 1948.

Se espera que al encuentro deportivo asistan más de 20 mil personas.

Nicaragua llega con la baja importante de Jason Coronel, quien recibió tarjeta roja en el partido ante Costa Rica, que finalizó empatado 1 – 1.

Este lunes, los miembros de la selección nacional hicieron su respectivo reconocimiento de cancha, tuvieron una sesión de entrenamiento de 50 minutos y quedaron listos para mañana.

El partido contra Honduras será especial para nuestro capitán Juan Barrera, que llegará a 100 partidos con la selección mayor, en una carrera extensa y que ha tenido varios éxitos.

El árbitro central para este compromiso será el estadounidense de origen mexicano, Armando Villarreal, quien estará asistido por sus compatriotas Nicholas Uranga y Cory Richardson como jueces de línea y de cuarto árbitro se le asignó a Rubiel Vásquez.

En el grupo C, de la Eliminatorias Mundialistas, Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Haití tienen un punto cada uno.

Este martes, Haití también se medirá a Costa Rica en el Estadio Nacional en San José, a las ocho de la noche.