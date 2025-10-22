Nicaragua rumbo a Guatemala con la obligación de la medalla de Oro en el béisbol

La selección nicaragüense de béisbol partió hoy (3 am) vía terrestre hacia Guatemala, para ganar la medalla de Oro en los Juegos Centroamericanos. La tropa es dirigida por Sandor Guido.

Nicaragua busca el Oro en béisbol centroamericano

Los nicas van obligados a ganar el Oro en el béisbol, el deporte rey de los nicaragüenses. La ausencia de Panamá obliga a los pinoleros a no fallar en los juegos. En cualquier deporte se puede fallar, menos en el béisbol centroamericano. Nicaragua estará debutando el próximo viernes 2pm ante Honduras, descansa el sábado y regresa a la actividad el domingo 26 ante El Salvador a las 6pm, para el lunes el rival será Costa Rica (2pm) y cerramos ante Guatemala el 28 de octubre a las 6pm. El torneo es todos contra todos, el que gane más partidos será el campeón (No hay semifinal ni final).

La “peor” actuación de Nicaragua en unos juegos centroamericanos en el béisbol fue en Honduras-1990, donde se perdió en par de ocasiones ante El Salvador, incluyendo la final 4-3. No llego Panamá y Nicaragua fue plata, teniendo la peor participación de los pinoleros en el béisbol centroamericano.

“El equipo salvadoreño venció a Nicaragua tanto en la ronda regular (5-4) como en la final (5-3), en gran parte gracias a la destacada actuación del lanzador nacido en Nicaragua, pero nacionalizado salvadoreño Cirilo Errington”, destacaron en su momento los medios internacionales. El equipo de El Salvador estaba dirigido por Jorge Elías Bahaia. Los nicas eran dirigidos por Davis Hodgson.

El equipo nacional era lo mejor del país, peloteros como Julio Medina, Bayardo Dávila, Nemesio Porras, Panal Delgado, Ramón Padilla, Bismarck Guadamúz, Freddy García, Sandy Moreno, Ángel Zuniga, Genaro Llanes, Carel Lampson, Epifanio Pérez, Martin Polanco entre otros.