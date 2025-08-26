El técnico Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, dio a conocer esta tarde la lista de 24 jugadores convocados por Nicaragua para los juegos de la Eliminatorias Mundialistas ante Costa Rica y Honduras.

En la lista hay tres porteros, Miguel Rodríguez, Alyer López y Brandon Mayorga.

Además están los defensores Juan Luis Pérez, Henry Niño, Oscar Acevedo, Josue Quijano, Junior Delgado, Enmanuel Gómez, Justin Cano, Eddie Hernández y Steven Cáceres.

Los mediocampistas convocados son Cristian Reyes, Júnior Arteaga, Jonathan Moncada, Jasson Coronel, Juan Barrera y Matías Belli.

En la delantera los convocados son Jacob Montes, Ariel Arauz, Jaime Moreno, Byron Bonilla, Bancy Hernández y Ariagner Smith.

Nicaragua jugará el cinco de septiembre ante Costa Rica, en el estadio Nacional de Managua a las 8 de la noche..

El nueve de septiembre, también a las ocho de la noche, Nicaragua jugar{a ante Honduras en Tegucigalpa.