Nicaragua presenta convocados para Eliminatorias Mundialistas

El técnico de la selección de fútbol de Nicaragua, Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, dio a conocer la lista de 24 jugadores convocados por Nicaragua para los juegos de la Eliminatorias Mundialistas ante Haití y Costa Rica.

En el listado figuran mediocampistas Cristian Reyes, Júnior Arteaga, Jonathan Moncada, Jasson Coronel, Juan Barrera y Marlon López, Junior Arteaga entre otros.

En la delantera los convocados son Jacob Montes, Ariel Arauz, , Byron Bonilla, Bancy Hernández y Ariagner Smith.

La selección de fútbol de Nicaragua enfrenta el jueves nueve de octubre a las seis de la tarde a Haití, en el estadio Nacional de Managua, para ese partido todos los boletos ya fueron vendidos.

El 13 de octubre Nicaragua enfrenta en territorio tico a la selección de Costa Rica.

Actualmente en las Eliminatorias Mundialista, Nicaragua es último lugar de su grupo, con un punto; mientras Honduras es líder con 4, seguido por Costa Rica y Haití con dos unidades cada uno.