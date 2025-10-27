Nicaragua por la medalla de oro ante Costa Rica en el béisbol de los Centroamericanos

La selección nicaragüense de beisbol jugara hoy a las 2pm ante su similar de Costa Rica, por la medalla de.oro en los Juegos Centroamericanos que se realizan en Guatemala 2025.

Ambas selecciones llegan Invicta, Costa Rica 3-0 y Nicaragua 2-0 con par de nocaut ante Honduras y El Salvador. Para hoy el derecho Angel Obando sera el abridor del partido.

Tambien hay que destacar la.posibilidad de.medallas con el billar y levantamiento de pesas. Aqui les.dejamos la.agenda deportiva para Nicaragua en los Juegos Centroamericanos:

AJEDREZ / 3:00 PM

Cuarta Ronda Convencional

BÉISBOL / 2:00 PM

Nicaragua vs. Costa Rica

BILLAR / 11:00 AM

Bola 10 Masculina y Femenina

BALONCESTO 5×5

Femenino vs. El Salvador 12:30 M

BOXEO / 4:30 PM

Dos Categorías Femeninas

Cuatro Categorías Masculinas

FÚTBOL FEMENINO

SEMIFINAL vs. El Salvador 10:00 AM

FÚTBOL SALA

Masculino vs. El Salvador 3:00 PM

LEVANTAMIENTO DE PESAS

48 kilos femenina… Jessica González

53 kilos femenina… Aneth Juto

60 kilos masculino… Mitch Lacayo

65 kilos masculino… Orlando Vásquez

VOLEIBOL PLAYA

FEMENINO: Lollete Rodríguez y Socoro López

Vs. Costa Rica (10:00 AM)

MASCULINO: Rubén Mora y Dany López

MASCULINO: Rubén Mora y Dany López Vs. El Salvador (12:00 M)

SAMBO / Desde 11:00 AM

Última Jornada (en Honduras)

SÓFTBOL FEMENINO

Vs. Honduras 11:00 AM

TENIS DE MESA