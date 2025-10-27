Nicaragua por la medalla de oro ante Costa Rica en el béisbol de los Centroamericanos
La selección nicaragüense de beisbol jugara hoy a las 2pm ante su similar de Costa Rica, por la medalla de.oro en los Juegos Centroamericanos que se realizan en Guatemala 2025.
Ambas selecciones llegan Invicta, Costa Rica 3-0 y Nicaragua 2-0 con par de nocaut ante Honduras y El Salvador. Para hoy el derecho Angel Obando sera el abridor del partido.
Tambien hay que destacar la.posibilidad de.medallas con el billar y levantamiento de pesas. Aqui les.dejamos la.agenda deportiva para Nicaragua en los Juegos Centroamericanos:
AJEDREZ / 3:00 PM
- Cuarta Ronda Convencional
BÉISBOL / 2:00 PM
- Nicaragua vs. Costa Rica
BILLAR / 11:00 AM
- Bola 10 Masculina y Femenina
BALONCESTO 5×5
- Femenino vs. El Salvador 12:30 M
BOXEO / 4:30 PM
- Dos Categorías Femeninas
- Cuatro Categorías Masculinas
FÚTBOL FEMENINO
- SEMIFINAL vs. El Salvador 10:00 AM
FÚTBOL SALA
- Masculino vs. El Salvador 3:00 PM
LEVANTAMIENTO DE PESAS
- 48 kilos femenina… Jessica González
- 53 kilos femenina… Aneth Juto
- 60 kilos masculino… Mitch Lacayo
- 65 kilos masculino… Orlando Vásquez
VOLEIBOL PLAYA
FEMENINO: Lollete Rodríguez y Socoro López
- Vs. Costa Rica (10:00 AM)
MASCULINO: Rubén Mora y Dany López
- Vs. El Salvador (12:00 M)
SAMBO / Desde 11:00 AM
- Última Jornada (en Honduras)
SÓFTBOL FEMENINO
- Vs. Honduras 11:00 AM
TENIS DE MESA
- Tercera Jornada 11:00 AM