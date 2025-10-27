Nicaragua por la medalla de oro ante Costa Rica en el béisbol de los Centroamericanos

Por Miguelito Espinoza
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La selección nicaragüense de beisbol jugara hoy a las 2pm ante su similar de Costa Rica, por la medalla de.oro en los Juegos Centroamericanos que se realizan en Guatemala 2025.

Ambas selecciones llegan Invicta, Costa Rica 3-0 y Nicaragua 2-0 con par de nocaut ante Honduras y El Salvador. Para hoy el derecho Angel Obando sera el abridor del partido.

Tambien hay que destacar la.posibilidad de.medallas con el billar y levantamiento de pesas. Aqui les.dejamos la.agenda deportiva para Nicaragua en los Juegos Centroamericanos:

AJEDREZ / 3:00 PM

  • Cuarta Ronda Convencional

BÉISBOL / 2:00 PM

  • Nicaragua vs. Costa Rica

BILLAR / 11:00 AM

  • Bola 10 Masculina y Femenina

BALONCESTO 5×5

  • Femenino vs. El Salvador 12:30 M

BOXEO / 4:30 PM

  • Dos Categorías Femeninas
  • Cuatro Categorías Masculinas

FÚTBOL FEMENINO

  • SEMIFINAL vs. El Salvador 10:00 AM

FÚTBOL SALA

  • Masculino vs. El Salvador 3:00 PM

LEVANTAMIENTO DE PESAS

  • 48 kilos femenina… Jessica González
  • 53 kilos femenina… Aneth Juto
  • 60 kilos masculino… Mitch Lacayo
  • 65 kilos masculino… Orlando Vásquez

VOLEIBOL PLAYA
FEMENINO: Lollete Rodríguez y Socoro López

  • Vs. Costa Rica (10:00 AM)
    MASCULINO: Rubén Mora y Dany López
  • Vs. El Salvador (12:00 M)

SAMBO / Desde 11:00 AM

  • Última Jornada (en Honduras)

SÓFTBOL FEMENINO

  • Vs. Honduras 11:00 AM

TENIS DE MESA

  • Tercera Jornada 11:00 AM