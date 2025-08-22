Nicaragua pierde su primer juego de la Americup ante Argentina

La selección de baloncesto de Nicaragua perdió por marcador de 94-70 ante su similar de Argentina en su debut en la Americup 2025, en el Polideportivo Alexis Argüello, la noche de este viernes.



Por Nicaragua Jared Ruiz, anotó 19 puntos y fue el más destacado, Norchad Omier, anotó 16 puntos y capturó 17 rebotes, mientras Kaleb Myers sumó 10 unidades.



Nicaragua en medio de la derrota demostró su crecimiento en el baloncesto y ahora se alistan para su segundo partido el domingo ante Colombia a las 6:40 de la tarde.



En la jornada inaugural de la Americup, la selección de Puerto Rico venció 85-58 a Panamá, mientras Canadá se impuso 88-54 a Venezuela.



Este sábado los partidos de la Americup inician con el duelo a la 1:10 de la tarde entre Brasil contra Uruguay; a las 3:40 Estados Unidos choca ante Bahamas.



A las 6:40 Puerto Rico enfrenta a Venezuela y a las 9:10 de la noche Canadá juega contra Panamá.