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Nicaragua pierde segundo juego en eliminatorias al mundial de baloncesto

Por José Luis García
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La selección de baloncesto de Nicaragua perdió su segundo juego de las eliminatorias al mundial, con marcador de 123-93 ante Estados Unidos.

En el partido disputado en Georgia, la noche de este lunes, Norchad Omier volvió a ser el jugador más valioso de Nicaragua, al anotar 20 puntos y conseguir 20 rebotes.

Pese a la derrota, muchos fanáticos que estaban en las tribunas viendo el juego se acercaron a Norchad Omier para tomarse una foto, donde muestras que el jugador nacido en Bluefields, es la figura del equipo pinolero.

La selección pinolera volverá a la acción el 26 de febrero del próximo año ante México, en el Polideportivo Alexis Argüello, en horario por confirmar.