Nicaragua ocupa el puesto 16 del ranking mundial de béisbol



La Confederación mundial de béisbol ubicó a Nicaragua, en el puesto 16 del ranking global en su más reciente actualización publicada este fin de semana.



Nicaragua afronta un 2026 con mucho entusiasmo, debido a nuestra segunda participación en el clásico mundial de béisbol y la organización del Mundial de la categoría U-23 programado a realizarse en noviembre en nuestro país.



En el ranking de la Confederación Mundial, Japón es el mejor equipo del mundo, seguido por Taipeí, Estados Unidos, Corea del Sur y Venezuela integran los cinco mejores.