Nicaragua mejora un puesto en Ranking FIFA y España sigue siendo la mejor del mundo

FIFA dio a conocer el ranking del mes de enero 2026 y la selección nicaragüense de fútbol mejoró un puesto en relación al mes de diciembre 2025. Ahora la selección pinolera está en el lugar 131 del mundo y España se mantiene como líder.

FIFA Ranking enero 2026: Nicaragua sube y España líder

La selección nicaragüense supera en el ranking a selecciones como; Republica Dominicana 142, Guyana 151, Puerto Rico 156, Cuba 166, entre otras.

Dentro del área de Concacaf los nicas están en el puesto 14, donde también mejoramos (ranking anterior estábamos 15). La mejor selección del área es Estados Unidos, seguido por México, Canadá, Panamá y Costa Rica, entre las primeras cinco, completan el Top-10 las siguientes: Honduras, Jamaica, Curazao, Haití y Guatemala.

La mejor del mundo sigue siendo España, seguida por Argentina, Francia, Inglaterra y Brasil en los primeros cinco lugares, completan las diez primeras: Portugal, Países Bajos, Marruecos, Bélgica y Alemania.