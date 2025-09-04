Nicaragua lista para debutar en la tercera fase de las eliminatorias mundialistas ante Costa Rica

El Estadio Nacional de Fútbol en Managua vivirá este viernes un duelo histórico entre Nicaragua y Costa Rica, en el inicio de la tercera fase de las eliminatorias mundialistas 2026.

Duelo Nicaragua vs Costa Rica: ¡Un partido histórico!

Tu Nueva Radio Ya, La Súper Líder en los Deportes, transmitirá todos los detalles de este juego programado para las ocho de la noche.

A lo largo de la historia Costa Rica ha sido claro dominador en fútbol sobre Nicaragua, con 15 victorias, desde 1941, en cambio el mejor resultado para Nicaragua ante los ticos fue un empate sin goles en 2017 en una copa centroamericana.

La situación es más compleja pues la última vez que Nicaragua le anotó gol a Costa Rica fue hace 74 años. En esa ocasión se jugó la copa UNCAF y Costa Rica venció 5-1 a Nicaragua. El gol pinolero fue anotado por David Taylor.

Aunque la selección de Costa Rica, es favorita para vencer nuevamente a Nicaragua, jamás nuestro país había participado en una tercera fase de una eliminatoria mundialista.

Para el juego de este viernes Costa Rica cuenta con tres figuras principales:

Keylor Navas, legendario portero que sigue siendo el líder indiscutible. Tiene experiencia en tres Copas del Mundo y su presencia aporta seguridad y jerarquía en el equipo tico.

Otro jugador importante es Manfred Ugalde, delantero del Spartak de Moscú. Es el jugador con mayor valor de mercado del equipo con 15 millones de euros y una de las principales armas ofensivas.

Y el tercero es Brandon Aguilera mediocampista ofensivo del Rio Ave portugués, combina juventud y visión de juego.

Este jueves Tu Nueva Radio Ya, conoció que más de 50 buses arribaron a nuestro país con aficionados de Costa Rica. Unos pasaron por San Juan del Sur, Rivas, una parte de ellos se quedaron en Granada y otra parte viajó a Managua.

