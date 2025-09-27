Nicaragua lanza la nueva liga MMA «Volcan Fight League» con gran evento en octubre

El deporte de las Artes Marciales Mixtas (MMA) en Nicaragua marcará un hito con el lanzamiento de la Volcan Fight League (VFL).

La primera edición de la liga se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Centro de Convenciones Crowne Plaza.

Los cofundadores de VFL, Wesley Tiffer y Roberto Callejas, presentaron el proyecto, destacando la misión de profesionalizar las MMA en la región y ofrecer un espacio de desarrollo a los atletas nacionales.

La cartelera inaugural promete múltiples combates, con la participación de los peleadores Pro, Byron Jiménez y Danny Jarquín, así como los Amateur, Cristofer Alemán y Álvaro Rocha.

Otros peleadores son Joseph Valverde, Mauricio Espinoza, Cristian Centeno y Oswaldo Sánchez (AMATEUR), Yader García, Anier Bermúdez, Víctor Mercado y Jhon Silva (K1), y Yoel Baltodano (LBS), quienes buscan ganar sus respectivos combates.

Las entradas para la velada de las Artes Marciales Mixtas ya están disponibles en Todoticket-ni.com y en puntos de venta Crepelovers. Los precios son: 18 dólares General; 28 Terraza Tardeo; 39 Ringside, y 550 dólares Sala VIP que incluye 10 entradas

El evento cuenta con el respaldo de Flor de Caña como marca presentadora, y el apoyo de instituciones como el Hospital Salud Integral, Expresso Company, TN8 y el Instituto Nicaragüense de Deportes.