Nicaragua jugará la Copa América en Panamá

Por medio de un comunicado, la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol de las Américas, dio a conocer que la primera edición de la Copa América se realizara en su totalidad en Panamá.

Nicaragua jugará ante: Cuba, Venezuela, México, Curazao y República Dominicana

La Copa América de Béisbol se jugará completamente en Panamá, finalmente, ambos grupos estarán llevándose adelante en una sola sede. Venezuela hizo todos los esfuerzos logísticos para que uno de los grupos se realizara en su país, pero finalmente será Panamá anfitrión de los dos grupos y todos los juegos del evento”, destaco el comunicado de la WBSC-América.

El grupo “B” conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Puerto Rico y Panamá, se jugará en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera y el Grupo “A” conformado por Nicaragua, Cuba, Curazao, Republica Dominicana, México y Venezuela, se conocerán mayores detalles la próxima semana.

El torneo inicia el próximo 13 de noviembre con la ronda regular y el 22 de noviembre la Ronda de Medallas.