Nicaragua gana en Sambo 12 medallas en Juegos Centroamericanos

En el mejor día para Nicaragua en los Juegos Centroamericanos de Guatemala, la delegación de Sambo, conquistó 5 medallas de oro, 7 de plata y una de bronce este domingo.



Ganaron medalla de Oro, en -98 Kilogramos modalidad Sport, Moisés Frederick; en 79 kilogramos combat ganó Oro James Wilson; Jefry García, ganó oro en 71 kilogramos; Vicky Fonseca, en modalidad Sport y 59 kilogramos y la quinta medalla fue de Bryan Garcia.



Ganaron medalla de plata para Nicaragua, María García; Jasir Soza; Leonardo Ruiz; Judith Cierra; Daniel Reyes, Erimar Calero y Manuel Cortez.



La única medalla de bronce fue de Dustin Martínez.

El jugador de video juegos Rabin Bustos, ganó para Nicaragua, su primera medalla en la historia de los deportes electrónicos, la tarde de este domingo.



Rabin compitió en la modalidad de videjuegos de ESPORTS, que consiste en luchas.



El canotaje sumó una medalla de plata con Luis Jarquín, en los mil 500 metros, en femenino en la misma prueba la pinolera Marisol Jarquín, ganó medalla de bronce.



Edwin Rojas, ganó medalla de bronce en el billar modalidad Pool , individual.



En otras actividades dominicales El Salvador venció 5-3 a Nicaragua en el softbol femenino.



La selección de Nicaragua venció 74-66 a Panamá para avanzar a las semifinales luego de obtener dos victorias sin derrotas en los juegos Centroamericanos.