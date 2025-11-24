Nicaragua estará en el torneo Uncaf Sub-19 en Panamá

Por primera vez en la historia de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), Panamá será sede del Torneo UNCAF-FIFA Forward, reservado para las selecciones masculinas de Centroamérica en la categoría Sub-19. La selección nicaragüense estará en el torneo que se realizará del 5 al 11 de diciembre.

La Federación Panameña de Fútbol destaco que los estadios Yappy Park y COS Sports Plaza, serán las sedes de los dos grupos del torneo. El Grupo “A” lo conforman; Panamá, Honduras, Cuba y Nicaragua. En el “B” están Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Puerto Rico.

“Este torneo no solo es un evento clave para el desarrollo regional, sino que también sirve como el primer paso en la preparación rumbo a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027. Las selecciones participantes en esta edición son las siete naciones centroamericanas; Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y contará con dos invitados especiales: Cuba y Puerto Rico”, destaco la federación panameña en un comunicado.

Nicaragua estará debutando ante Honduras el viernes 05 de diciembre a las 8:30 am (hora nica), el siete (domingo) ante Panamá (2pm) y cerramos la fase de grupos ante Cuba el martes nueve a las 8:30 am. Los partidos de la selección nica se jugarán en el COS Sports Plaza.

La gran final del torneo está programada para el jueves 11 de diciembre a las 2:00 p.m. en el mismo COS Sports Plaza.