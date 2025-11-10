La Selección de Fútbol de Nicaragua juega su último partido de local en las Eliminatorias Mundialistas, el jueves ante su similar de Honduras, a las ocho de la noche, en el Estadio Nacional.

Para Honduras, el duelo es de extrema importancia, una victoria de ellos en Nicaragua, los clasifica directo al Mundial 2026, en cambio una derrota o un empate podría complicar su camino.

Para Nicaragua el partido servirá para despedirse del sueño mundialista ante su afición. También será el último partido en suelo pinolero del técnico de la selección, Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, pues ya no seguirá al frente del equipo nacional.

Nicaragua inició la eliminatoria mundialista con un empate 1-1 ante Costa Rica, luego vinieron derrotas 2-0 con Honduras, 3-0 ante Haití y 4-0 frente a Costa Rica, dejándonos fuera del mundial.

Luego del partido del jueves con Honduras, Nicaragua enfrenta de visitante a Haití, el martes 18 de noviembre a las seis de la tarde y en transmisión de La Nueva Radio Ya.

En la tabla de posiciones del grupo Honduras es líder con 8 puntos, Costa Rica es segunda con 6, Haití es tercero con 5 y Nicaragua es última con un punto.