Nicaragua destaca en Taekwondo de los Juegos Escolares Centroamericanos en Honduras
La delegación nicaragüense de taekwondo brilló en los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos CODICADER 2026 que se realizan en Honduras, al conquistar 6 medallas y demostrar el gran nivel del tatami pinolero.
MEDALLAS DE ORO
Alberto Santos gano su medalla en la Categoría -68 kgy tambien Axel Calero gano oro para nicaragua en la Categoría -73 kg
MEDALLAS DE PLATA
Crismel Hernández gano su medalla en la Categoría -59 kg y Tiffany Mairena gana su medalla en la Categoría +68 kg
MEDALLAS DE BRONCE
Juliana Villareyna ganó su medalla en la Categoría -52 kg y
Marlon Ibarra gano en la Categoría -59 kg.
La Federación de Taekwondo de Nicaragua felicitó a los atletas por su entrega y disciplina en el tatami, donde lo dieron todo para regalarle nuevas medallas al pueblo nicaragüense.
Con estos resultados Nicaragua sigue sumando al medallero centroamericano y pone en alto el nombre del país.