Nicaragua debutará ante Argentina en la American-Cup.

Continúan los entrenamientos de la selección nicaragüense de baloncesto, que se prepara para participar en la American-Cup, el evento más importante en la historia del baloncesto nicaragüense.

La tropa dirigida por el puertorriqueño David Rosario, y encabezada por su mejor jugador, Norchad Omier, continua a paso firme sus entrenamientos previos al debut el próximo 22 de agosto ante los sudamericanos en el Polideportivo Alexis Arguello.

“Este es el torneo más importante en la historia del baloncesto nicaragüense, vienen selecciones mundialistas y que han ganado medalla a nivel olímpico”, destaco en su momento el entrenador Rosario.

Nicaragua jugara el próximo 22 de agosto ante Argentina a las 6:30 pm en el Polideportivo Alexis Arguello, su segundo compromiso será ante Colombia el domingo 24 del mismo mes y cerrara la fase clasificatoria ante Republica Dominicana el lunes 25 de agosto a las 6:30 pm.

Los grupos están conformados de la siguiente manera:

Grupo A: Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Bahamas.

Grupo B: Panamá, Venezuela, Canadá, Puerto Rico.

Grupo C: República Dominicana, Nicaragua, Argentina, Colombia.

La jornada inaugural se jugará de la siguiente manera (Todos los partidos se realizarán en el Polideportivo Alexis Arguello): Panamá ante Puerto Rico (1pm), Venezuela vs Canadá (3:30 pm), Nicaragua vs Argentina (6:30 pm) y cierra la jornada Republica Dominicana ante Venezuela (9pm).