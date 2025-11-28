La Selección de Fútbol Femenina de Nicaragua inició con paso firme sus Eliminatorias Mundialistas, doblegando 4-0 a Antigua y Barbuda, la tarde de este jueves.

En el partido donde Nicaragua fue visitante, anotaron goles Hanna Lee, Doriana Aguilar, Sheyla Flores y Nathaky Silva.

El próximo lunes, Nicaragua se enfrenta a Guyana también de visitante a las dos de la tarde en su segundo partido de eliminatorias al mundial femenino.

El dos de marzo de 2026, Nicaragua recibe a Jamaica y el 18 de abril se cierra el grupo ante Dominica. Solo el primer lugar avanza a la siguiente fase.