Nicaragua con el Oro asegurado enfrenta esta noche a Guatemala y el baloncesto a semifinales
La selección nicaragüense de béisbol aseguro la medalla de Oro en los Juegos Centroamericanos-Guatemala 2025 y hoy enfrentaran a los chapines para finalizar el torneo.
Por su parte el baloncesto (Masculino y Femenino) entran a la ronda de.semifinales. Ademas, el voleibol Masculino y femenino buscaran medallas. Aqui les dejamos la agenda deportiva de.los nicaragüenses en Guatemala en la jornada de este martes 28 de octubre-2025:
AJEDREZ / 11:00 AM
- Quinta Ronda Convencional y Premiación Tableros 1, 2, 3, 4, 5 Masculino y Femenino
BÉISBOL / 6:00 PM
- Nicaragua vs. Guatemala – Premiación
BILLAR / 11:00 AM
- Equipos Mixtos Masculino y Femenina
BALONCESTO 5×5
SEMIFINALES
- Femenino vs. Costa Rica 12.30 M
- Masculino vs Guatemala 8:00 PM
FÚTBOL SALA
- Masculino vs. Panamá 3:00 PM
LEVANTAMIENTO DE PESAS / 2:00 PM
- 58 kilos femenina… Javiana Pavón
- 63 kilos femenina… Sema Nancy Ludrick
- 71 kilos masculino… Armando Britton
VOLEIBOL PLAYA / Todo el día
- SEMIFINALES FEMENINO: Lollete Rodríguez y Socoro López vs. Guatemala / Luego partido por Medalla.
- SEMIFINALES MASCULINO: Rubén Mora y Dany López vs. El Salvador/ Luego partido por Medalla
SÓFTBOL FEMENINO}
PLAY OFF Vs. Panamá 9:00 AM
TENIS DE MESA
- Cuarta Jornada 11:00 AM
TAE KWON DO / Desde 9:00 AM
Eliminatoria Masculina:
- 74, 68, 63, 58, 54 kilos
Eliminatoria Femenina:
- 62, 57, 53, 49, 46 kilos