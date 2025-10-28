Nicaragua con el Oro asegurado enfrenta esta noche a Guatemala y el baloncesto a semifinales

La selección nicaragüense de béisbol aseguro la medalla de Oro en los Juegos Centroamericanos-Guatemala 2025 y hoy enfrentaran a los chapines para finalizar el torneo.

Nicaragua brilla con oro en béisbol y busca más medallas

Por su parte el baloncesto (Masculino y Femenino) entran a la ronda de.semifinales. Ademas, el voleibol Masculino y femenino buscaran medallas. Aqui les dejamos la agenda deportiva de.los nicaragüenses en Guatemala en la jornada de este martes 28 de octubre-2025:

AJEDREZ / 11:00 AM

Quinta Ronda Convencional y Premiación Tableros 1, 2, 3, 4, 5 Masculino y Femenino

BÉISBOL / 6:00 PM

Nicaragua vs. Guatemala – Premiación

BILLAR / 11:00 AM

Equipos Mixtos Masculino y Femenina

BALONCESTO 5×5

SEMIFINALES

Femenino vs. Costa Rica 12.30 M

Masculino vs Guatemala 8:00 PM

FÚTBOL SALA

Masculino vs. Panamá 3:00 PM

LEVANTAMIENTO DE PESAS / 2:00 PM

58 kilos femenina… Javiana Pavón

63 kilos femenina… Sema Nancy Ludrick

71 kilos masculino… Armando Britton

VOLEIBOL PLAYA / Todo el día

SEMIFINALES FEMENINO: Lollete Rodríguez y Socoro López vs. Guatemala / Luego partido por Medalla.

SEMIFINALES MASCULINO: Rubén Mora y Dany López vs. El Salvador/ Luego partido por Medalla

SÓFTBOL FEMENINO}

PLAY OFF Vs. Panamá 9:00 AM

TENIS DE MESA

Cuarta Jornada 11:00 AM

TAE KWON DO / Desde 9:00 AM

Eliminatoria Masculina:

74, 68, 63, 58, 54 kilos



Eliminatoria Femenina: