Nicaragua cierra las eliminatorias mundialistas contra Honduras y Haití

La selección de Nicaragua cierra su participación en las eliminatorias del Mundial de fútbol el próximo mes, el 13 recibiendo a Honduras y el 18 jugando de visitante con Haití.

Selección de Fútbol de Nicaragua

Sobre esos partidos el técnico pinolero Marco Antonio «Fantasma» Figueroa, se refirió en conferencia de prensa, luego de ser goleados 4-1 ante Costa Rica.

«Si depende de nosotros, Honduras no irá al mundial, ellos nos han tratado mal y allá (Nicaragua), la van a pasar muy mal, queremos dejarlos fuera, le haremos la maldad y nos vamos a despedir bien», dijo el Polémico entrenador que finaliza contrato con la selección en diciembre.

Sobre la última actuación del portero Miguel Rodríguez, que cometió tres errores que finalizaron en goles de Costa Rica, el «Fanstasma», aseguró que habrá nuevo arquero en los próximos juegos.

«Miguel cada que juega el sólito se está sacando de la selección, la responsabilidad fue de él y mía, en noviembre habrá nuevo portero», sentenció Figueroa.

Mientras Nicaragua entera cuestionaba a Miguel Rodríguez, de 22 años, por los errores, el portero de Costa Rica, Keylor Navas, se encargó de consolarlo y hasta le regaló sus guantes.

En el grupo C, de las Eliminatorias Mundialista, Honduras es líder con 8 puntos; Costa Rica segundo con 6, Haití le sigue con 5 y Nicaragua es último con un punto.