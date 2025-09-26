Deportes

Nicaragua cae y pierde pase al Mundial de béisbol femenino

Por José Luis García
La selección femenina de béisbol de Nicaragua no pudo clasificar al mundial, tras caer en episodios extras 9-8 ante Cuba, la tarde de este vienes, en Venezuela.

A su vez, en el encuentro las jugadoras nicas perdieron la medalla de bronce del torneo Panamericano.

Nicaragua tuvo en dos ocasiones el boleto al mundial, al estar en ventaja en el marcador, pero su picheo jamás fue capaz de solventar las situaciones que se presentaron en el séptimo y octavo episodio.

En el encuentro la lanzadora perdedora por Nicaragua fue Nicole Montenegro; mientras por Cuba ganó Adriana Carranza.

Nicaragua finalizó el torneo con récord de una victoria, por cinco derrotas.

