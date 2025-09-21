Nicaragua cae por nocaut ante México en inicio del Panamericano de Béisbol Femenino

La selección de béisbol femenina de Nicaragua perdió por nocauts en cinco episodios 11-1 ante México en su debut en el torneo panamericano en la Guaira, Venezuela, la tarde de este domingo.

Nicaragua cae ante México en debut panamericano de béisbol

Nicaragua inició fuerte el partido con Roxana Gutiérrez conectando imparable para abrir el marcador, sin embargo la reacción mexicana fue inmediata, anotaron cuatro carreras en el tercer inings, 6 en el cuarto y sellaron la victoria con una más en el quinto.

Por Nicaragua las mejores bateadoras fueron Julissa Oviedo con dos hits, Roxana Gutiérrez ligó uno al igual que Ximena Monroy.

Este lunes la selección de béisbol femenina se mide a Venezuela en el Estadio Fórum de la Guaira, a las siete de la noche.