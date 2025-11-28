Nicaragua cae ante Estados Unidos en eliminatorias al mundial de baloncesto

La selección de Nicaragua perdió su primer partido de las eliminatorias al mundial de baloncesto 102-67 ante Estados Unidos.

De inició a fin, la tropa norteamericana dominó el partido jugado en el Polideportivo Alexis Argüello, de Managua.

El mejor jugador por Nicaragua, fue Norchad Omier, anotando 28 puntos y capturando 13 rebotes.

Nicaragua se enfrenta nuevamente a Estados Unidos, este primero de diciembre en horario por confirmar en territorio estadounidense.