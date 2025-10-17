Nicaragua baja dos puestos en ranking FIFA

La Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, dio a conocer el ranking de las mejores selecciones del mundo y España se mantiene al frente, Nicaragua bajo dos puestos y ahora nos ubicamos en el 132 del mundo.

La selección española sigue encabezando el ranking, el Top-10 lo completan; Francia como números dos, Argentina, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica, Croacia y los italianos, completan las diez mejores del mundo. Hay que destacar también a Alemania (12), Colombia (13), México (14), Estados Unidos (16), Ecuador (24), Panamá (29).

Nicaragua después del empate 1-1 ante Costa Rica y las derrotas en Honduras 2-0, la goleada en casa vs Haití (3-0) y Costa Rica (4-1), bajamos dos puestos y aparecemos en el 132 del mundo.

En el área de Concacaf, estamos en el puesto 16, el ranking lo encabeza México, Canadá, Panamá, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Haití, Guatemala y Trinidad y Tobago, completan las diez mejores del área. Los nicas están por encima de selecciones como; Republica Dominicana, Cuba, Bermudas, Puerto Rico, Belice, entre otras.