Nicaragua abandera delegación para Juegos Centroamericanos para estudiantes con discapacidad

a Delegación Nacional que participará en los Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad fue abanderada en el Salón CONADERFI del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND).

El acto oficial marcó el compromiso de nuestros atletas que representarán a Nicaragua en esta justa inclusiva, que tiene como objetivo promover la integración y el desarrollo deportivo en igualdad de condiciones.

Los juegos se realizarán en Guatemala, donde se darán cita delegaciones de toda Centroamérica para competir en diferentes disciplinas adaptadas y demostrar que el deporte no tiene barreras.

El encuentro destaca la participación deportiva de estudiantes con discapacidad y la importancia de generar espacios para desarrollar sus habilidades, fortalecer su autoestima y fomentar la inclusión social a través del deporte.

La delegación pinolera viaja con la ilusión de dejar en alto el nombre de Nicaragua y traer medallas para el país, respaldados por el apoyo del IND, MINED y las familias nicaragüenses.