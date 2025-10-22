Natación y Kickboxing buscan medallas en jornada de este miércoles en los Juegos Centroamericanos

Seis atletas de Kickboxing y cinco en Natación, buscaran medallas este miércoles en la jornada de los Juegos Centroamericanos, Guatemala 2025.

Aquí les dejamos la agenda deportiva de los atletas nicaragüenses en los Juegos que se realizan en Guatemala y también en Honduras.

KICKBOXING / 11:15 AM- Semifinales.

57 kilos… Ricardo Blandón vs. Lucas Maldonado (Guatemala)

63.5 kilos… Jefferson Zapata vs. Fabio Alvarado vs. (Guatemala)

52 kilos… Alisson Delgadillo vs. Isabela Soberanis (Guatemala)

56 kilos… Stacy Mendieta vs. Valeri Castañeda (Guatemala)

71 kilos… Axel Pérez vs. Andrés García (Guatemala)

75 kilos… Walter Reyes vs. Nicholas García (Guatemala) KARATE DO / Desde 9:00 AM

(COMPETENCIAS DE KATA).

Zabdy Vallecillo vs. María Monge de Costa Rica y Mariana Godoy de Guatemala.

Ian Escobar vs. Ángel Granados de El Salvador y Joshua Núñez de Costa Rica.

COMPETENCIAS DE COMBATE

Joysi Tinoco (50 kilos) … Contra Andrea Maroto de Costa Rica y Sofía Orantes de El Salvador… De avanzar le esperan en “Llaves” Gracia Sandoval de Honduras y Bárbara Morales de Guatemala

-Isabel Marenco (55 kilos) … contra Celly Amaris de Panamá y Estefany Izaguirre de El Salvador…

Luis Rivas Prado (60 kilos) … Contra Reiner Palma de Costa Rica y Alberto Armiojo de Honduras…

Anderson Cano (67 kilos) … contra Alberto Galvez de Panamá y Carlos Chacón de Guatemala…