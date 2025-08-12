Nadadores nicaragüenses Erick Blandón y Sophia Zapata debutan en Juegos Panamericanos

Este miércoles nadadores nicaragüenses Erick Enmanuel Blandón Flores y Sophia Raquel Zapata Boza fueron los primeros de nuestra delegación en tener participación en los juegos Panamericanos Junior, de Asunción, Paraguay.

Nadadores nicaragüenses brillan en Juegos Panamericanos Junior

Erick Enmanuel fue octavo en la tercera serie con 53.79 segundos en natación en 100 metros libres, ubicándose en el puesto 32 de 38 del total de participantes.

Sophía Raquel, por su parte, fue segunda en su serie de 100 Metros Dorso con tiempo de un minuto 10 segundos, quedó en el lugar 32 de 34 competidoras, por encima de dos nadadoras de Guayana.

Los próximos atletas que participarán en los juegos Panamericanos Junior, serán Sophía y Sebastián Berdugo, en Taekwondo, el próximo domingo.