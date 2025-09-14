type here...
lunes, septiembre 15, 2025
Muere Ricky Hatton, leyenda del boxeo británico a los 46

Por José García
El boxeador británico y excampeón mundial Ricky Hattonm murió hoy a los 46 años, según reportes de medios del Reino Unido.

Hatton, apodado “The Hitman”, ganó títulos mundiales en las divisiones de peso supe ligero y wélter, en su carrera enfrentó a figuras como Floyd Mayweather Jr y Manny Pacquiao.

En los últimos años, Ricky Hattonm tenía demasiados problemas con el alcohol, las drogas y la depresión, sin embargo se desconocen las razones de su muerte.

Pese a todo ello estaba previsto que Ricky Hattonm regresara al ring el 2 de diciembre en Dubái para una pelea de exhibición contra Eisa Al Dah.

Ricky Hattonm en toda su carrera tuvo marca de 43 victorias, 30 por la via del nocauts y tuvo tres derrotas.

