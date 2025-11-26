Muere el piloto Lurrique Ferrari tras terrible accidente contra una rampa

El motociclista brasileño Lurrique Ferrari falleció luego de que impactara contra una rampa durante una función celebrada en el estado de Santa Catarina, Brasil.

El incidente ocurrió cuando el piloto, de 36 años, estaba ejecutando un complicado salto en el que perdió el control y terminó por recibir un fuerte golpe en la cabeza. Pese a que se le brindó atención médica inmediata y fue trasladado al hospital, no sobrevivió a las heridas.

El piloto fue atendido de inmediato y trasladado al hospital más cercano donde fue intervenido, no obstante, los médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida.