Muere campeón mundial de Ajedrez

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, Fédération Internationale des Échecs, por sus siglas en francés) confirmó el dia de hoy en la madrugada, el fallecimiento de Daniel Naroditsky, Gran Maestro (GM) de ajedrez y campeón mundial Sub-12 en el año 2007.

Daniel Naroditsky

Naroditsky no solo fue conocido por su gran habilidad ajedrecística, sino también por su popularidad en redes sociales con cerca de medio millón de seguidores en YouTube y 350.000 suscriptores en la red de streaming Twitch.

“El prodigio del ajedrez falleció de causas aún no confirmadas en la ciudad de Charlotte, Estados Unidos, y dejó un gran legado en esta disciplina con un campeonato juvenil y acreedor de un Elo (puntuación de habilidad de ajedrez) de 2.647”, destacaron los medios internacionales.

“Danya”, como se le conocía, estaba cerca de cumplir 30 años (9 de noviembre) y dejó miles de admiradores por su buen desempeño desde edades tempranas, pues inclusive publicó un libro a los 14 años y escribía columnas para “The New York Times”, recalcaron los medios internacionales.