MLB aprueba árbitros robots para decidir bolas y strikes en 2026

La Major League Baseball (MLB) aprobó de manera oficial la incorporación del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS, por sus siglas en inglés) a partir de la temporada 2026, marcando un hito en la modernización del béisbol profesional.

La decisión contempla que los árbitros humanos continúen cantando las jugadas, pero los equipos dispondrán de dos desafíos por partido para impugnar decisiones relacionadas con bolas y strikes. En caso de juegos que se extiendan a entradas extras, se otorgarán desafíos adicionales.

Funcionamiento del sistema

El ABS operará bajo un esquema de desafíos limitados: el bateador, el lanzador o el receptor podrán solicitar la revisión haciendo una señal sobre su casco o gorra. Si la apelación resulta correcta, el equipo conservará la opción de volver a desafiar.

Las decisiones corregidas se mostrarán en tiempo real en las pantallas del estadio mediante gráficos digitales, con el objetivo de ofrecer transparencia al público y a los jugadores.

Justificación de la medida

De acuerdo con estadísticas de MLB, en 2024 el 61,5 % de las expulsiones de jugadores, entrenadores y dirigentes estuvieron relacionadas con discrepancias en las decisiones de bolas y strikes. En la presente temporada la cifra se mantiene elevada, con un 60,3 %.

Aunque los árbitros aciertan alrededor del 94 % de los lanzamientos, según la plataforma UmpScorecards, la liga considera que el ABS reducirá los errores y controversias en situaciones determinantes de los partidos.

Antecedentes y pruebas

El sistema se ha ensayado desde 2019 en ligas menores y competiciones independientes. En la Triple-A, durante 2023, varios juegos alternaron entre el uso del ABS y el arbitraje tradicional. En los entrenamientos primaverales de este año, los equipos ganaron cerca del 52,2 % de sus desafíos.

Reacciones encontradas

El comisionado Rob Manfred explicó que la medida busca equilibrar innovación y tradición, tras consultas con jugadores y entrenadores. “La mayoría prefirió un sistema híbrido con posibilidad de desafíos, en lugar de una automatización total”, señaló.

No obstante, algunos veteranos y dirigentes han expresado reservas, en particular por el impacto que tendrá en el “pitch framing”, habilidad clave de los receptores para influir en la percepción de los árbitros.