Messi marca dos goles y lleva al Inter Miami a semifinales de la MLS

Inter Miami logró una histórica victoria 4-0 sobre Nashville SC, con Lionel Messi como gran figura y avanzó por primera vez a las semifinales de la Conferencia Este de la MLS.



Lionel Messi abrió el marcador a los 10 minutos con un zurdazo preciso y antes del descanso volvió a convertir para firmar su doblete. Además, alcanzó la marca de 400 asistencias en su carrera profesional.



En la segunda mitad, el argentino Tadeo Allende se robó los reflectores con dos goles consecutivos, sellando la goleada y asegurando la clasificación.



El equipo enfrentará ahora al FC Cincinnati, segundo favorito del Este, en busca de un lugar en la final.