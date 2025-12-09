Messi, Jugador Más Valioso de la MLS 2025

El astro del fútbol mundial Lionel Messi fue galardonado este martes como el Jugador Más Valioso de la Major League Soccer o MLS, tras una campaña en la que lideró a su equipo a conquistar el título.

A lo largo de la temporada, Messi anotó 43 goles y dio 28 asistencias, para imponer cifras históricas dentro de la franquicia del Inter de Miami.

Fuera del terreno de juego Messi ha transformado la percepción global de la MLS, atrayendo nuevas audiencias y consolidando al torneo como un espacio de élite dentro del fútbol mundial.

Messi es el primer jugador en la historia de la MLS, en ganar el premio al más valioso en dos temporadas consecutivas.

Además, fue el ganador de la Bota de Oro de la MLS 2025 y fue incluido en el Once Ideal de la Liga.