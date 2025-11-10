Luego de la primera semana de la Liga Profesional de Béisbol, el bateador del Boér, Melvin Novoa y el lanzador de Rivas, Tiago Da Silva, fueron electos los peloteros más destacados.

Novoa, registró 400 puntos de promedio, con 6 hits, entre ellos, tres cuadrangulares, siete carreras impulsadas, cinco anotadas, en quince turnos al bate.

En tanto Tiago Da Silva, picher de los Gigantes de Rivas, obtuvo dos victorias, en diez episodios lanzados, recetó catorce ponches, solo permite dos hits y tiene 0.00 de efectividad.

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